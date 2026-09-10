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Basic-Fit koopt voor 26 miljoen clubs in Duitsland en Oostenrijk

Economie
door anp
donderdag, 10 september 2026 om 9:03
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HOOFDDORP (ANP) - De Nederlandse fitnessketen Basic-Fit heeft 26 sportscholen in Duitsland en Oostenrijk gekocht voor in totaal 26 miljoen euro in contanten. Het bedrijf zet daarmee de uitbreiding van het aantal vestigingen voort.
Het gaat om de overname van de Oostenrijkse fitnessketen Speedfit, met achttien eigen clubs in dat land. Daarnaast koopt Basic-Fit acht clubs van Kraftwerk in Duitsland, met in totaal ongeveer 10.000 leden. De sportscholen worden de komende tijd omgebouwd tot locaties van Basic-Fit.
De transactie is volgens de fitnessketen een "duidelijke stap naar marktleiderschap in Oostenrijk". Het aantal clubs in Oostenrijk groeit door de overname van 33 naar 51. In Duitsland neemt het aantal Basic-Fit-vestigingen toe tot 122 clubs.
Eerder deze zomer nam Basic-Fit ook al tientallen clubs over in Duitsland. Basic-Fit is de grootste fitnessketen van Europa met meer dan 2150 clubs en ruim 6 miljoen abonnees.
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