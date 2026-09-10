Nederland wil Zweeds verkenningsvliegtuig kopen

DEN HAAG (ANP) - Nederland is van plan om een Zweeds verkenningsvliegtuig te kopen. De twee landen hebben een verklaring ondertekend voor de aanschaf van deze Saab GlobalEye, meldt Defensie.

Met radarsystemen en andere sensoren kan de GlobalEye "grote gebieden tegelijkertijd bewaken en moeilijk waarneembare dreigingen opsporen", schrijft Defensie. "Denk aan drones en kruisraketten of het identificeren van radarinstallaties." Het toestel kan die informatie delen met militairen op de grond en als "vliegend commandocentrum" dienen.

De bedoeling is dat het vliegtuig in 2031 wordt geleverd, maar Nederland krijgt van Zweden al vanaf 2028 toegang tot andere exemplaren. Het toestel dat Nederland koopt, komt in een "gezamenlijke pool" met drie soortgelijke Zweedse vliegtuigen.

Hoeveel Defensie betaalt voor het verkenningsvliegtuig is niet bekend. Volgens Saab is de bestelling nog niet definitief.