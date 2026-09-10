ProRail verwacht dit jaar weer meer dan 520 storingen

DEN HAAG (ANP) - ProRail verwacht dit jaar opnieuw over de grens van 520 verstoringen heen te gaan. Dat bevestigt een woordvoerder van de spoorbeheerder na berichtgeving door het AD. In mei kreeg ProRail al een boete van 2,75 miljoen euro van het kabinet omdat die grens vorig jaar ook is overschreden.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de afgelopen jaren samen met ProRail en andere organisaties een zogeheten basiskwaliteitsniveau voor het spoor opgesteld. Dat niveau is volgens zowel het ministerie als de spoorbeheerder "het absolute minimum". Het schaarse budget moet met hulp van deze afspraken beter worden besteed, bijvoorbeeld door onderhoud aan ongebruikte fietsenstallingen over te slaan.

Zelfs voor die minimale kwaliteit van het spoor is er een tekort van 3,1 miljard euro tot 2040, schreef staatssecretaris Annet Bertram (Infrastructuur, CDA) deze week in antwoorden op Kamervragen. Dat gat is grotendeels ontstaan doordat het spoorbudget niet helemaal is meegegroeid met de gestegen prijzen.