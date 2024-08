Abbingh wijt verlies handbalsters aan 'saves' van Deense keepster

PARIJS (ANP) - Aanvoerster Lois Abbingh van de Nederlandse handbalsters gaf een simpele verklaring voor de uitschakeling in de kwartfinales van de Olympische Spelen. "Ik denk dat de Deense keepster de beste was. Zij heeft ons uit de wedstrijd gehouden", zei Abbingh na de nederlaag tegen Denemarken (25-29) bij de NOS.

Ze doelde op Althea Reinhardt, die met al haar reddingen het geloof in de overwinning bij Oranje deed verdwijnen. "Zij maakte het verschil. Ze maakte heel veel saves op de momenten dat wij dachten dat we weer konden terugkomen in de wedstrijd."

Abbingh was ook teleurgesteld over haar eigen optreden. In de groepsfase was ze steeds bepalend geweest bij de Nederlandse ploeg met veel doelpunten en assists, maar tegen Denemarken lukte heel weinig bij haar. "Daar baal ik wel van, want je wilt natuurlijk presteren in de wedstrijden waar het erom gaat. Ik had mijn dag niet en jammergenoeg was er ook niet iemand anders die het oppakte. Toch heb ik van het toernooi genoten, want de sfeer was fantastisch."