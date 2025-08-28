Zelensky: veiligheidsgaranties staan volgende week op papier

De veiligheidsgaranties die westerse landen Oekraïne willen bieden, zijn volgende week af, zegt president Volodymyr Zelensky. "Het hele raamwerk wordt volgende week op papier gezet."

Een aantal belangrijke Europese bondgenoten werkt, sinds de Amerikaanse president Donald Trump een nieuwe slinger aan het vredesoverleg met Rusland gaf, met de VS aan 'veiligheidsgaranties' voor Oekraïne. Die moeten Oekraïne tegen Rusland beschermen zodra de strijd zou worden gestaakt. Aanvankelijk mikten de onderhandelaars er volgens ingewijden op eind deze week af te ronden, maar dat lijkt dus te vroeg.

De hoogste veiligheidsadviseurs van de betrokken landen "werken aan ieder specifiek onderdeel", zei Zelensky op X na overleg met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Aan het overleg nemen in principe de belangrijkste Europese landen en ook Finland deel. Ook de Turkse defensieminister zal zich ermee bemoeien om te zien wat Turkije kan bijdragen, zei Erdogan volgens Zelensky.