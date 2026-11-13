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Bedrijf achter Tinder beboet voor 11 miljoen om dataverzoeken

Economie
door anp
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DUBLIN (ANP) - Het bedrijf achter datingapp Tinder heeft in Ierland een boete van 11 miljoen euro gekregen. De Ierse Data Protection Commission (DPC) heeft de geldboete opgelegd omdat het bedrijf, MTCH Technology Services, Tinder-gebruikers geen volledige kopie van hun persoonsgegevens verstrekt als zij daarom verzoeken.
De DPC deed vooral onderzoek naar de tool waarmee gebruikers hun gegevens konden downloaden. De toezichthouder concludeert dat gebruikers op die manier niet al hun persoonsgegevens kregen. Bepaalde categorieën informatie ontbraken zonder dat de gebruiker daarvan op de hoogte werd gesteld of werden alleen in samengevatte vorm verstrekt. De DPC constateert ook dat de via de tool verstrekte persoonsgegevens niet voldeden aan de privacywet.
Naast de boete heeft de DPC het bedrijf opgedragen om zijn gegevensverwerking binnen drie maanden in lijn te brengen met de regels.
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