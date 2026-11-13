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Primeur voor schaatsster Daleman met zege 1000 meter in Beijing

Sport
door anp
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BEIJING (ANP) - Angel Daleman heeft bij de wereldbeker in Beijing voor het eerst in haar carrière de 1000 meter gewonnen. In de National Speed Skating Oval in de Chinese hoofdstad bleef de 19-jarige schaatsster met 1.14,07 Kristina Shumekova uit Kazachstan en Wiktoria Dąbrowska uit Polen ruim voor.
De 20-jarige Shumekova werd tweede met 1.15,03. De eveneens 20-jarige Dąbrowska werd derde in 1.15,85.
Femke Kok, de winnares van olympisch zilver op de 1000 meter in Milaan, eindigde na een moeizame slotronde in 1.15,99. Daarmee werd ze zesde. Kok was in haar rit net iets sneller dan Isabel Grevelt die met 1.16,17 als achtste eindigde.
Chloé Hoogendoorn werd met 1.16,45 tiende. Ze versloeg in haar rit landgenote Marrit Fledderus, die met 1.17,00 de twaalfde tijd neerzette.
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