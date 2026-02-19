ECONOMIE
Kok rijdt alleen op 1500 meter, Rijpma-de Jong tegen Bowe

Sport
door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 20:13
anp190226218 1
MILAAN (ANP) - Femke Kok rijdt vrijdag bij haar internationale debuut op de 1500 meter in haar eentje in rit 1. Dat blijkt uit de loting. De schaatsster plaatste zich op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) voor de afstand die ze bijna nooit rijdt. Kok won in Milaan al goud op 'haar' 500 meter en zilver op de 1000 meter.
Antoinette Rijpma-de Jong rijdt in de voorlaatste rit tegen de Amerikaanse Brittany Bowe. Marijke Groenewoud neemt het in de zevende van vijftien ritten op tegen Natalia Czerwonka uit Polen.
De drie Nederlandse vrouwen wisten zich in december te kwalificeren ten koste van regerend wereldkampioene Joy Beune. Kok reed dus nog nooit een internationale 1500 meter. Rijpma-de Jong werd al eens wereldkampioen op deze afstand en werd op de WK in 2025 tweede achter Beune. Groenewoud haalde op een WK of op de Olympische Spelen nog nooit een medaille op een traditionele individuele afstand.
