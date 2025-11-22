ECONOMIE
Bedrijfsleven België: honderden miljoenen aan schade door staking

door anp
zaterdag, 22 november 2025 om 14:55
BRUSSEL (ANP/BELGA) - Het bedrijfsleven in België verwacht dat de schade door de driedaagse staking volgende week door Belgische vakbonden honderden miljoenen euro's zal bedragen. Dit meldt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), de grootste werkgeversorganisatie van België, na een rondvraag onder sectoren en bedrijven.
VBO-topman Pieter Timmermans stelt dat de schade de half miljard euro nadert. De staking komt volgens de organisatie op een moment dat de Belgische economie "extreem kwetsbaar" is en de industrie kampt met grote aantallen faillissementen en verloren banen. Ook zouden veel internationale bedrijven momenteel beslissen over investeringen. De staking "tast de geloofwaardigheid van ons land aan en voedt twijfel bij internationale partners". Dat zou het risico vergroten dat investeringen in andere landen worden gedaan.
Leden van de vakbonden ABVV, ACV en ACLVB leggen maandag tot en met woensdag het werk neer omdat ze ontevreden zijn over hervormingsplannen van de regering.
