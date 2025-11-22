ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

WhatsApp is lek: 3,5 miljard telefoonnummers gelekt – zo bescherm je jezelf

Tech, AI, auto
door Dirk Kruin
zaterdag, 22 november 2025 om 8:43
bijgewerkt om zaterdag, 22 november 2025 om 9:57
generated-image (60)
Een recent onderzoek van de universiteit van Wenen bracht aan het licht dat door een beveiligingsfout bij WhatsApp de telefoonnummers en andere gegevens van maar liefst 3,5 miljard gebruikers jarenlang op straat lagen. Via het opslaan en genereren van nummers konden onderzoekers makkelijk miljoenen profielen uitlezen, inclusief namen, profielfoto’s en biografieën. Pas nadat het probleem in een wetenschappelijke paper werd aangehaald, heeft Meta (moederbedrijf van WhatsApp) het lek gedicht, schrijft De Belgische krant De Morgen.​
Hoe bescherm je jouw gegevens?
  • Controleer je privacy-instellingen in WhatsApp: zet je profielfoto en bio op ‘alleen zichtbaar voor contacten’.
  • Wees je bewust: alles wat zichtbaar is, kan door datalekken in enorme database belanden en misbruikt worden.
  • Overweeg privacyvriendelijke alternatieven als Signal, waar je telefoonnummer kan verbergen en automatisch rate-limiting plaatsvindt.
Experts raden aan bewust om te gaan met privacy en sociale media te blijven volgen op beveiligingsupdates. In landen waar WhatsApp verboden is, lopen gebruikers extra risico.
Bron: De Morgen

Lees ook

Zo lees je verwijderde WhatsApp-berichten van anderen terugZo lees je verwijderde WhatsApp-berichten van anderen terug
De beste trucs om WhatsApp te gebruiken als een expertDe beste trucs om WhatsApp te gebruiken als een expert
Waarom je niet zomaar een grappige WhatsApp-sticker van vrienden of collega's mag doorsturenWaarom je niet zomaar een grappige WhatsApp-sticker van vrienden of collega's mag doorsturen
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2587089047

Meer kans op een strenge winter door plotselinge verzwakking polar vortex

ANP-338777449

Adem je poepdeeltjes in als je poep of een scheet ruikt?

ANP-505014356

Waarom is het gevaarlijke Somalië plots populair bij toeristen?

anp 477726072

Dit wil een hond je duidelijk maken: 13 gebaren van je trouwe viervoeter

110218024_madzad

Gewichtheffen wint het van hardlopen in de strijd tegen deze nare ziekte

Loading