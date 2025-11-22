WhatsApp is lek: 3,5 miljard telefoonnummers gelekt – zo bescherm je jezelf

Een recent onderzoek van de universiteit van Wenen bracht aan het licht dat door een beveiligingsfout bij WhatsApp de telefoonnummers en andere gegevens van maar liefst 3,5 miljard gebruikers jarenlang op straat lagen. Via het opslaan en genereren van nummers konden onderzoekers makkelijk miljoenen profielen uitlezen, inclusief namen, profielfoto’s en biografieën. Pas nadat het probleem in een wetenschappelijke paper werd aangehaald, heeft Meta (moederbedrijf van WhatsApp) het lek gedicht, schrijft De Belgische krant De Morgen.​

Hoe bescherm je jouw gegevens?

Controleer je privacy-instellingen in WhatsApp: zet je profielfoto en bio op ‘alleen zichtbaar voor contacten’.

Wees je bewust: alles wat zichtbaar is, kan door datalekken in enorme database belanden en misbruikt worden.

Overweeg privacyvriendelijke alternatieven als Signal, waar je telefoonnummer kan verbergen en automatisch rate-limiting plaatsvindt.

Experts raden aan bewust om te gaan met privacy en sociale media te blijven volgen op beveiligingsupdates. In landen waar WhatsApp verboden is, lopen gebruikers extra risico.