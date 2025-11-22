WhatsApp is lek: 3,5 miljard telefoonnummers gelekt – zo bescherm je jezelf

Een recent onderzoek van de universiteit van Wenen
bracht aan het licht dat door een beveiligingsfout bij WhatsApp
de telefoonnummers en andere gegevens van maar liefst 3,5 miljard gebruikers jarenlang op straat lagen. Via het opslaan en genereren van nummers konden onderzoekers makkelijk miljoenen profielen uitlezen, inclusief namen, profielfoto’s en biografieën. Pas nadat het probleem in een wetenschappelijke paper werd aangehaald, heeft Meta (moederbedrijf van WhatsApp) het lek gedicht, schrijft De Belgische krant De Morgen.
Experts raden aan bewust om te gaan met privacy en sociale media te blijven volgen op beveiligingsupdates. In landen waar WhatsApp verboden is, lopen gebruikers extra risico.