Gewichtheffen wint het van hardlopen in de strijd tegen deze nare ziekte

Hardlopen of gewichten tillen: welke sport werkt het beste tegen diabetes type 2? Onderzoekers van de Universiteit van Virginia zetten beide tegen elkaar op en een van de twee kwam er als duidelijke winnaar uit.

Voor het onderzoek gebruikten de wetenschappers muizen die acht weken lang een vetrijk dieet kregen, vergelijkbaar met veel fastfood eten. Een groep deed aan uithoudingstraining door vrijwillig in een loopwiel te rennen, terwijl een andere groep een speciaal ontwikkelde vorm van gewichtheffen deed. Die laatste groep moest letterlijk een deksel optillen om bij hun eten te komen, waarbij het gewicht geleidelijk opliep tot 240 procent van hun lichaamsgewicht.

Beide vormen van beweging hielpen om gewichtstoename tegen te gaan. Maar toen de onderzoekers naar de details keken, werden de verschillen interessant. Gewichtheffen bleek véél effectiever in het verminderen van buikvet, dat juist zo'n grote rol speelt bij diabetes. Hardlopen daarentegen zorgde vooral voor meer bruin vetweefsel, dat calorieën verbrandt, en verbeterde het uithoudingsvermogen.

Veel beter tegen diabetes

Het grootste verschil zat hem echter in de bloedsuikercontrole. De gewichtheffende muizen scoorden aanzienlijk beter op alle tests voor insulinegevoeligheid en glucosetolerantie. Dat zijn precies de functies die bij diabetes verstoord raken. Opvallend genoeg gebeurde dit zonder dat hun spieren veel groter werden of sterker functioneerden dan bij de andere groepen.

Volgens de onderzoekers komt dit doordat krachttraining anders werkt op het metabolisme dan duurtraining. Waar hardlopen vooral calorieën verbrandt tijdens de activiteit zelf, lijkt gewichtheffen het lichaam op een fundamenteler niveau te veranderen in hoe het met suikers en insuline omgaat. Je hoeft echter niet te kiezen. Veel experts bevelen juist een combinatie van beide aan.