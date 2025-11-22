Word je echt wijzer met de jaren? Ja, maar er is een voorwaarde

Ouder worden is niet het allerleukste wat er gebeurt in je leven. Maar je kunt je troosten met het idee dat je dan ook wijzer wordt. Of is dat niet zo?

Lang geleden waren ouderen de wijzen van de gemeenschap: de mensen bij wie je aanklopte voor raad. Nu zetten we ze weg als lastig, traag of wereldvreemd. Hoog tijd om te kijken of dat beeld nog ergens op slaat, zeker op de werkvloer, waar ervaring zeker zo belangrijk is.

Wat een oudere leider beter maakt

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen vroegen zich af of ouder worden daadwerkelijk kan helpen bij het managen van conflicten op het werk. Want leiders hebben een pittige taak: relaties onderhouden, teams draaiende houden, mensen motiveren. Daar zou je verwachten dat jarenlange ervaring verschil maakt.

Maar leeftijd alléén doet dat niet. Neem twee managers, allebei in de vijftig. Jessica is geliefd bij haar team: ze creëert kansen, tempert conflicten, houdt de sfeer goed. Margaret daarentegen frustreert medewerkers, wakkert geroddel aan en ontploft zodra iets haar niet zint. Zelfde leeftijd, compleet ander effect.

Het verschil zit in generativiteit, een concept van Erik Erikson dat draait om het verlangen om anderen te laten groeien. Waar Jessica medewerkers wil laten floreren, is Margaret gericht op eigenbelang. Ervaring helpt alleen als het gekoppeld is aan die generatieve houding.

Generativiteit: het echte gouden ingrediënt

De Groningse onderzoekers testten dit met twee studies. Leiders tussen de 23 en 69 jaar beoordeelden hun eigen generativiteit, hun relaties met medewerkers en hun conflictstijlen. In een tweede studie deden medewerkers dat voor hun leidinggevenden en werd daarnaast gekeken naar hoe die leiders emoties reguleren.

Wat bleek? Oudere leiders zijn beter in conflictmanagement, maar alleen als ze hoog scoren op generativiteit en volwassen emotieregulatie.

Niet de leeftijd zelf maakt het verschil, maar het vermogen om rustig te blijven, perspectief te bieden en oprecht te investeren in anderen. Alleen dan levert ouder worden meer harmonie op de werkvloer op.

Het mooie is: dit is geen vastgelegde persoonlijkheidstrek. Zelfs een 'Margaret' kan groeien. Generativiteit is de trainen en wijsheid ook.

Je kunt dus ouder en wijzer zijn op latere leeftijd, mits je bereid bent te investeren in anderen.