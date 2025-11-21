Een neus die maar blijft lopen is hinderlijk én vaak lastig te verklaren. Toch zijn er, volgens artsen, acht verrassende en soms onbekende oorzaken waardoor je dag in dag uit met zakdoekjes rondloopt.

Allergieën zijn wereldwijd de meest voorkomende oorzaak van een chronisch druppelende neus. Hierbij maakt je immuunsysteem in overdrive snot aan om onschadelijke prikkels, zoals pollen of huisstofmijt, buiten te houden. Vaak kun je ook last hebben van jeukende ogen en veel niezen. “Je kunt zelfs op latere leeftijd nog allergieën ontwikkelen,” aldus Dr. Josue Limage van de Cleveland Clinic.

Maar niet alleen allergieën kunnen tot een loopneus leiden. Er is een reeks niet-allergische verklaringen:

Niet-allergische rhinitis: De neus raakt geïrriteerd door bijvoorbeeld temperatuurschommelingen, parfums, rook, of zelfs bepaalde medicatie.

Chronische sinusitis (‘bijholteontsteking’): Langdurige ontsteking zorgt voor aanhoudende slijmproductie.

Neuspoliepen: Goedaardige zwellingen die de slijmvliezen prikkelen.

Grote adenoïden (neusamandelen): Vooral bij kinderen kan overmatige weefselgroei voor chronisch snot leiden.

Iets zit vast in de neus: Vooral bij jonge kinderen, waarbij doorgaans slechts één kant ‘loopt’.

Liquorlek (CSF-lek): Zeer zeldzaam, maar gevaarlijk na hoofdletsel of operatie – let op heldere, eenzijdige druppels die zout smaken.

Paranasale tumor: Een kwaadaardige tumor is gelukkig zeer zeldzaam, maar bij langdurige, eenzijdige klachten altijd reden voor onderzoek.

Naast deze acht zijn er nog andere factoren zoals langdurig gebruik van neussprays, hormonale veranderingen (zwangerschap) en ouderdom die voor chronische klachten kunnen zorgen. De Nederlandse voorlichtingssite Thuisarts.nl adviseert vooral contact met prikkels (rook, parfum, dieren) te vermijden en bij langdurige klachten de huisarts te raadplegen.

De 8 meest voorkomende oorzaken van een aanhoudende loopneus op frequentieschaal, bron: Cleveland Clinic.]