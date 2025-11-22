Jonge slachtoffers toeslagenschandaal demonstreren in Den Haag

DEN HAAG (ANP) - Tientallen jongeren demonstreren zaterdagmiddag op de Koekamp in Den Haag omdat zij als volwaardige slachtoffers van het toeslagenschandaal erkend willen worden, met dezelfde rechten als hun ouders. Een woordvoerder van het Onafhankelijk Jongerenpanel Toeslagen (OJPT) legt uit dat de jongeren eerder te horen kregen dat er geen politiek draagvlak is voor hun eisen en "daarom creëren we dat draagvlak zelf".

Dat er momenteel een nieuw kabinet gevormd wordt, speelt volgens de woordvoerder ook een belangrijke rol bij de timing van het protest. Zij ziet een nieuw kabinet dat mogelijk wat naar links beweegt en daardoor ontstaat er meer hoop op steun. "De steun van de oppositie hebben we al, maar misschien in de toekomst ook van het kabinet."

De sfeer bij de demonstratie is volgens de woordvoerder gemoedelijk. Jongeren delen hun verhalen en veel passanten nemen een kijkje. Ook SP-leider Jimmy Dijk en Kamerlid Inge van Dijk (CDA) hielden een toespraak.