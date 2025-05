Bedrijfsleven neemt maatregelen om bereikbaarheid rond NAVO-top

DEN HAAG (ANP) - Grote werkgevers met kantoren in Den Haag raden hun personeel aan om tijdens de NAVO-top in juni zoveel mogelijk thuis te werken, in lijn met het advies van de overheid. Bedrijven in de logistieke sector verwachten verkeershinder door afgesloten wegen, maar weten nog niet precies wat de gevolgen daarvan zijn. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP langs verschillende bedrijven.

Rogier Krabbendam, directeur public affairs bij ondernemersorganisatie VNO-NCW West, denkt dat de top voor veel hinder zal zorgen. Er is wel een groot verschil tussen bedrijven met kantoorpersoneel en bedrijven waar mensen op locatie moeten zijn, bijvoorbeeld in de haven of in fabrieken.

Royal FloraHolland rekent op een "behoorlijke impact", laat een woordvoerder weten. De bloemenveiling in Rijnsburg ligt aan de A44, waar grote hinder wordt verwacht. De precieze impact is nog niet duidelijk, maar "logistieke processen kun je niet via thuiswerken oplossen".

Shell

AkzoNobel heeft een verffabriek in Sassenheim, die ook aan de A44 ligt. Die locatie blijft wel open "om belangrijke en continue productieprocessen te waarborgen", laat een woordvoerder van het verfconcern weten. "Maar we beperken de externe interacties tot een minimum en draaien een light operatie."

Shell Nederland sluit tijdens de NAVO-top het hoofdkantoor in Den Haag, waar ruim 1500 medewerkers werken. Voor noodzakelijkheden blijft een deel van het kantoor toegankelijk, meldt een woordvoerder.

PostNL

Nationale-Nederlanden (NN), met het hoofdkantoor in Den Haag, heeft het personeel geadviseerd zoveel mogelijk thuis te werken. Medewerkers die toch naar het kantoor van de verzekeraar moeten komen, krijgen het advies om dat zonder auto te doen en gebruik te maken van het openbaar vervoer of de fiets. Medewerkers van telecombedrijf Odido hebben een vergelijkbaar advies gekregen.

PostNL brengt de gevolgen van de NAVO-top voor de post- en pakketbezorging nog in kaart, maar probeert de impact voor klanten en consumenten naar eigen zeggen zoveel mogelijk te beperken. Zo kijkt PostNL hoe vanuit andere distributielocaties gewerkt kan worden, in plaats van de locaties die in het gebied liggen waar verkeershinder wordt verwacht.

Rijkswaterstaat heeft opgeroepen tijdens de top de Randstad te mijden waar mogelijk. Snelwegen, op- en afritten en viaducten en tunnels van onder meer de A4, A5 en A44 kunnen tijdelijk en gedeeltelijk worden afgesloten. Dat geldt ook voor regionale en lokale wegen rondom Den Haag, Rotterdam, Wassenaar en Leiden.