UDEN (ANP) - De voetganger die in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven is gekomen bij een ongeval op de A50 bij Uden is een 18-jarige man uit Nistelrode. Dat meldt de politie op X.

Het ongeluk vond rond 03.20 uur plaats. Bij het ongeval was volgens de politie ook een vrachtwagen betrokken. De weg werd tijdelijk afgesloten. Inmiddels is die weer vrijgegeven.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Het onderzoek daarnaar loopt nog.