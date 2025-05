Basketballers New York Knicks schakelen Boston Celtics uit

NEW YORK (ANP) - De basketballers van New York Knicks hebben voor het eerst in 25 jaar de finale van de play-offs van de Eastern Conference bereikt. Ze versloegen regerend kampioen Boston Celtics (119-81) en namen een beslissende voorsprong in de best-of-7-series 4-2.

OG Anunoby en Jalen Brunson maakten 23 punten voor de New York Knicks, die het nu moeten opnemen tegen Indiana Pacers. New York Knicks won de NBA in 1970 en 1973, maar had de afgelopen jaren weinig succes.

Beroemdheden als Timothée Chalamet, Lenny Kravitz, Ben Stiller en Spike Lee waren naar Madison Square Garden gekomen om hun favoriete ploeg aan te moedigen. New York Knicks leidde halverwege met 64-37.

Boston Celtics miste zijn geblesseerde topspeler Jayson Tatum.