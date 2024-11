Lubach eindigt Avondshow met positief pleidooi en bedankt VPRO

Arjen Lubach en zijn team hebben donderdagavond de laatste aflevering van De Avondshow met Arjen Lubach gemaakt. De uitzending stond in het teken van het misverstand dat vroeger alles beter was. Lubach wilde zijn laatste uitzending "één keer stilstaan bij dingen die wél goed gaan".

In zijn pleidooi dat vroeger heel veel dingen slechter waren, kwamen alle vaste rubrieken uit het programma langs, zoals Tot op de bodem, Dossierkennis, Bezorgde boomers, Arjens Kutleven en Avondshow Reisbureau.

Ook vaste politiek correspondent Soumaya Ahouaoui kwam nog één keer langs, om aan te tonen dat er vroeger ook rare dingen werden geroepen in de politieke arena. Sportexpert Diederik Smit analyseerde dat de sportprestaties in het verleden ook niet per se beter waren dan tegenwoordig het geval is. Hoofdschrijvers Tex de Wit en Jonathan van het Reve hielden nog eenmaal een twistgesprek, over de kwaliteit van muziek in het heden en verleden.