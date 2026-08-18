Bedrijfssluitingen in Duitsland op hoogste niveau in twintig jaar

FRANKFURT (ANP/DPA/BLOOMBERG) - Het aantal bedrijven in Duitsland dat de deuren heeft gesloten, is gestegen tot het hoogste niveau in bijna twintig jaar. De stijging van het aantal bedrijfssluitingen toont aan dat de uitdagende economische omstandigheden en de vergrijzende samenleving een flinke impact hebben op de grootste economie van Europa en de belangrijkste handelspartner van Nederland.

In 2025 staakten bijna 188.000 bedrijven hun activiteiten, volgens gegevens van het Duitse ZEW-instituut en kredietbureau Creditreform. Dat is een toename van bijna 10 procent ten opzichte van het voorgaande jaar en de tweede jaarlijkse stijging op rij. De laatste keer dat er in Duitsland meer bedrijfssluitingen werden geregistreerd, was in 2007, met bijna 208.000.

Het aantal sluitingen steeg in bijna alle sectoren. De trend was het sterkst in de horecasector, waar zo'n 15.000 restaurants en accommodaties vorig jaar hun deuren sloten. Dat was 15 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal sluitingen van industriële bedrijven steeg met 10 procent tot ongeveer 11.000. Ook sloten bijna 5500 dokterspraktijken hun deuren doordat artsen met pensioen gingen en geen opvolger konden vinden. Dat is 23 procent meer dan een jaar eerder.

Faillissement

Slechts een op de acht bedrijfssluitingen was te wijten aan insolventie, oftewel het niet kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen, wat kan leiden tot een faillissement. Steeds meer Duitse bedrijven sluiten hun deuren om redenen zoals een tekort aan geschoolde arbeidskrachten, hoge kosten en een gebrek aan mensen die bereid zijn het bedrijf over te nemen.

"De stijging van het aantal bedrijfssluitingen laat zien dat de druk op de Duitse economie om zich aan te passen blijft toenemen", zei ZEW-onderzoeker Sandra Gottschalk.