Waarom dat uurtje in de sportschool de schade van je werkdag niet compenseert

Je kent ze wel: de collega's die voor dag
en dauw in de sportschool staan of in de pauze fanatiek een rondje hardlopen.
Ze vinken braaf de beweegnorm van 150 minuten per week af en beschouwen
zichzelf als buitengewoon gezond. Maar de medische wetenschap trekt die illusie
steeds vaker in twijfel. Maak kennis met de 'Active Couch Potato': de mens die
topfit lijkt, maar fysiek ten onder gaat aan de kantoorbaan.
We weten inmiddels allemaal dat we te veel
zitten. Toch heerst er nog altijd een hardnekkige misvatting over hoe we dit
probleem kunnen oplossen. We denken dat we acht uur lang op een stoel hangen
eenvoudig kunnen 'wegpoetsen' met een uurtje crossfit, padel of wielrennen in
de avonduren. Bewegingswetenschappers zeggen duidelijk dat dit niet zo is: de
anatomische realiteit werkt heel anders.
De sponswerking van je wervelkolom
Zitten in een stoel is een fundamenteel
onnatuurlijke staat voor ons lichaam. Zodra we in een stoel wegzakken, neemt de
druk op onze onderrug en tussenwervelschijven aanzienlijk toe ten opzichte van
staan.
"Onze tussenwervelschijven werken in
feite als sponzen," leggen de zitspecialisten van Bens
Bureaustoelen
uit. "Ze hebben constante beweging nodig om
afvalstoffen af te voeren en verse voedingsstoffen op te nemen. Bij langdurig,
statisch zitten wordt dit hydratatieproces ernstig belemmerd." De schijven
worden urenlang platgedrukt, verliezen hun elasticiteit en de rompspieren
verzwakken. Het resultaat op de lange termijn is een ongezonde kanteling van
het bekken en de chronische lage rugpijn waar inmiddels miljoenen Nederlanders
mee kampen.
De mythe van het compenseren
Uit grootschalig onderzoek onder ruim 3.700
volwassenen blijkt dat de negatieve effecten van langdurig zitten niet zomaar
verdwijnen door de hartslag een uurtje per dag flink omhoog te jagen. Uit de
data kwam naar voren dat zelfs de meest fanatieke sporters in de controlegroep
nog steeds verhoogde bloedsuiker- en cholesterolwaarden vertoonden, puur omdat
zij de rest van hun werkdag overwegend zittend doorbrachten.
Je kunt een statische overbelasting van
veertig uur per week simpelweg niet ongedaan maken in de sportschool. Het is
fysiologisch onmogelijk om de opgebouwde druk op je wervelkolom achteraf 'eraf
te trainen'.
De redding ligt in micromovements
Moeten we dan allemaal fulltime aan het
sta-bureau? Ook dat is niet de heilige graal. De hele dag stilstaan brengt weer
totaal andere fysieke klachten met zich mee. De sleutel tot een gezonde
wervelkolom ligt in zogenaamde micromovements. Dit zijn subtiele,
continue correcties die je spieren onbewust maken om je lichaam in balans te
houden.
Om deze broodnodige beweging te faciliteren,
moet je werkplek wel meewerken. Een starre stoel dwingt je in een statisch
keurslijf, waardoor je spieren uitschakelen. Als specialist in ergonomie
benadrukt Bens Bureaustoelen dan ook het belang van dynamisch zitten. Een
hoogwaardige, ergonomische bureaustoel veert continu mee met je bewegingen,
stimuleert een lichte voorwaartse bekkenkanteling en neemt de constante,
schadelijke druk van de onderrug weg.
Gezondheid wordt uiteindelijk niet alleen
bepaald door wat je in het zweet des aanschijns in de sportschool doet, maar
vooral door de manier waarop je de rest van je dag achter je bureau doorbrengt.