Waarom dat uurtje in de sportschool de schade van je werkdag niet compenseert

Je kent ze wel: de collega's die voor dag en dauw in de sportschool staan of in de pauze fanatiek een rondje hardlopen. Ze vinken braaf de beweegnorm van 150 minuten per week af en beschouwen zichzelf als buitengewoon gezond. Maar de medische wetenschap trekt die illusie steeds vaker in twijfel. Maak kennis met de 'Active Couch Potato': de mens die topfit lijkt, maar fysiek ten onder gaat aan de kantoorbaan.

We weten inmiddels allemaal dat we te veel zitten. Toch heerst er nog altijd een hardnekkige misvatting over hoe we dit probleem kunnen oplossen. We denken dat we acht uur lang op een stoel hangen eenvoudig kunnen 'wegpoetsen' met een uurtje crossfit, padel of wielrennen in de avonduren. Bewegingswetenschappers zeggen duidelijk dat dit niet zo is: de anatomische realiteit werkt heel anders.

De sponswerking van je wervelkolom

Zitten in een stoel is een fundamenteel onnatuurlijke staat voor ons lichaam. Zodra we in een stoel wegzakken, neemt de druk op onze onderrug en tussenwervelschijven aanzienlijk toe ten opzichte van staan.

"Onze tussenwervelschijven werken in feite als sponzen," leggen de zitspecialisten van Bens Bureaustoelen uit. "Ze hebben constante beweging nodig om afvalstoffen af te voeren en verse voedingsstoffen op te nemen. Bij langdurig, statisch zitten wordt dit hydratatieproces ernstig belemmerd." De schijven worden urenlang platgedrukt, verliezen hun elasticiteit en de rompspieren verzwakken. Het resultaat op de lange termijn is een ongezonde kanteling van het bekken en de chronische lage rugpijn waar inmiddels miljoenen Nederlanders mee kampen.

De mythe van het compenseren

Uit grootschalig onderzoek onder ruim 3.700 volwassenen blijkt dat de negatieve effecten van langdurig zitten niet zomaar verdwijnen door de hartslag een uurtje per dag flink omhoog te jagen. Uit de data kwam naar voren dat zelfs de meest fanatieke sporters in de controlegroep nog steeds verhoogde bloedsuiker- en cholesterolwaarden vertoonden, puur omdat zij de rest van hun werkdag overwegend zittend doorbrachten.

Je kunt een statische overbelasting van veertig uur per week simpelweg niet ongedaan maken in de sportschool. Het is fysiologisch onmogelijk om de opgebouwde druk op je wervelkolom achteraf 'eraf te trainen'.

De redding ligt in micromovements

Moeten we dan allemaal fulltime aan het sta-bureau? Ook dat is niet de heilige graal. De hele dag stilstaan brengt weer totaal andere fysieke klachten met zich mee. De sleutel tot een gezonde wervelkolom ligt in zogenaamde micromovements. Dit zijn subtiele, continue correcties die je spieren onbewust maken om je lichaam in balans te houden.

Om deze broodnodige beweging te faciliteren, moet je werkplek wel meewerken. Een starre stoel dwingt je in een statisch keurslijf, waardoor je spieren uitschakelen. Als specialist in ergonomie benadrukt Bens Bureaustoelen dan ook het belang van dynamisch zitten. Een hoogwaardige, ergonomische bureaustoel veert continu mee met je bewegingen, stimuleert een lichte voorwaartse bekkenkanteling en neemt de constante, schadelijke druk van de onderrug weg.

Gezondheid wordt uiteindelijk niet alleen bepaald door wat je in het zweet des aanschijns in de sportschool doet, maar vooral door de manier waarop je de rest van je dag achter je bureau doorbrengt.