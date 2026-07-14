Bedrijven beperkt in lozing koelwater door lage waterstand

WOERDEN (ANP) - Bedrijven ondervinden hinder van de lage waterstand, omdat ze koelwater niet meer mogen lozen. Dat ziet belangenbehartiger van zakelijke energie- en watergebruikers VEMW. Industriële bedrijven in de buurt van beken, kanalen en ondiepe plassen ervaren al problemen. Die bedrijven mogen minder restwarmte lozen en moeten daarvoor mogelijk de productie afschalen, legt Roy Tummers, directeur Water bij VEMW, uit.

Door de lagere waterstand warmt oppervlaktewater sneller op. Om te voorkomen dat het water verder opwarmt, kunnen er lozingsbeperkingen worden opgelegd aan bedrijven. Een hogere watertemperatuur heeft negatieve gevolgen voor de ecologie.

Het merendeel van de industrie ervaart nog geen significante problemen, stelt Tummers. "Maar bedrijven zijn wel heel alert en als de droogte nog twee tot drie weken voortduurt, is de situatie heel anders."

Volgens Tummers merken bedrijven nog geen problemen in de watervoorziening.