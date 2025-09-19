Bedrijven in EU staken productie door tekort Chinese aardmetalen

SHANGHAI (ANP/BLOOMBERG) - Enkele bedrijven in de Europese Unie hebben hun productie stilgelegd door een gebrek aan zeldzame aardmetalen uit China. Tegelijkertijd voert het Aziatische land de uitvoer van deze belangrijke grondstoffen voor de techsector wereldwijd op.

Vorige maand moesten bedrijven in de EU zeven keer hun productie stilleggen door de tekorten, meldt de Europese Kamer van Koophandel in China (EUCCC). Deze maand verwacht de belangenorganisatie 46 productiepauzes. Welke fabrieken worden geraakt en op welke schaal, maakt de Kamer van Koophandel niet bekend.

Sinds april eist China dat bedrijven een vergunning aanvragen voor de uitvoer van zeldzame aardmetalen. Het Aziatische land is veruit de belangrijkste exporteur van de grondstoffen die belangrijk zijn voor bijvoorbeeld windmolens, elektrische auto's en defensiematerieel. Eerder deze week waarschuwde EUCCC al dat Beijing traag is met het verlenen van die vergunningen.