Laros start toch op 5000 meter op WK atletiek in Tokio

TOKIO (ANP) - Niels Laros gaat vrijdag van start op de 5000 meter bij de WK atletiek in Tokio. De 20-jarige Oosterhouter loopt rond 13.15 uur Nederlandse tijd in de tweede serie.

Het hardlooptalent eindigde woensdag als vijfde in de finale van de 1500 meter. De teleurstelling was groot, want Laros achtte zichzelf kansrijk voor een medaille en dacht tijdens de race zelfs dat hij kon winnen.

Kort na de 1500 meter wist Laros nog niet of hij de 5000 meter zou lopen. Na overleg met de technische staf en zijn coach Tomasz Lewandowski is het besluit genomen om toch van start te gaan op de afstand, waarop hij Europees kampioen onder 23 is. Laros won deze zomer ook de 5000 meter op het EK voor landenteams in Madrid.