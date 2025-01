Bedrijven investeerden opnieuw meer in november

DEN HAAG (ANP) - De investeringen van bedrijven zijn in november opnieuw toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ondernemingen investeerden in die maand 3,7 procent meer in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Vooral in vrachtwagens, opleggers, busjes, personenauto's en vliegtuigen werd meer geld gestoken. De stijging van de investeringen in wegvervoer hangt volgens het CBS samen met de belastingwijzigingen voor nieuwe diesel- en benzinevoertuigen per 1 januari 2025 en veranderende regels rond milieuzones in sommige steden.

In machines, waaronder defensiematerieel, en gebouwen werd minder geïnvesteerd dan een jaar eerder. In oktober namen de bedrijfsinvesteringen al met 4,9 procent toe. De mate waarin bedrijven bereid zijn om te investeren, heeft volgens het CBS te maken met de situatie op de afzetmarkten. Ook de prestaties op de financiële markten zijn van invloed op de investeringsbereidheid, aldus het statistiekbureau. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. November had in 2024 een werkdag minder dan in 2023.