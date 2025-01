PostNL: 2024 'financieel teleurstellend jaar' met lagere winst

DEN HAAG (ANP) - PostNL heeft een "financieel teleurstellend jaar" achter de rug. Volgens de post- en pakketbezorger viel de winst in 2024 lager uit dan verwacht. PostNL heeft het al langer moeilijk door de krimpende postmarkt. Ook kampte het bedrijf met hogere loonkosten door personeelstekorten en een hoger dan verwacht ziekteverzuim. Daarnaast werd in het vierde kwartaal minder kerstpost verstuurd dan eerder ingeschat, aldus PostNL.

Volgens een voorlopige update werd vorig jaar een winst voor aftrek van rente en belastingen behaald van 53 miljoen euro. Dat was 92 miljoen euro een jaar eerder. PostNL had in november nog een verwachting uitgesproken voor een resultaat in 2024 van circa 80 miljoen euro. De omzet bedroeg afgelopen jaar ruim 3,2 miljard euro.