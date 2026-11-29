WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Donald Trump zegt dat de Amerikaanse beurswaakhond SEC bedrijven gaat verplichten om de term "super intelligence" te gebruiken in plaats van AI. De Amerikaanse president zet daarmee zijn pogingen voort om kunstmatige intelligentie een nieuw imago te geven.

"Onze geweldige SEC-voorzitter, Paul Atkins, gaat die term binnenkort verplicht stellen", schreef Trump in een bericht op sociale media waarin hij een presentator van Fox News bekritiseerde omdat die de term AI gebruikte. "Net als ik houdt hij van NAUWKEURIGHEID in taal!"

Trump vindt de term AI klinken alsof de intelligentie nep is, zei hij eerder al eens. Ook besloot hij al om in overheidscommunicatie zoveel mogelijk te spreken over "super intelligence" en "SI".

Het is onduidelijk wat de SEC precies van plan is. Om een juridisch bindende verplichting in te stellen, zou de SEC waarschijnlijk een formele regelgevingsprocedure moeten doorlopen. Daarbij bestaat ook het risico op rechtszaken van partijen die het er niet mee eens zijn.