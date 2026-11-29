“Vast is vast.” Dat zegt Finn de Kreek, mede-oprichter van rolluikenleverancier ZonProf, met gevoel voor drama tegen Libelle over rolluiken die na een vorstnacht geen centimeter meer bewegen. Blijf je toch op de knop drukken, dan is er een gerede kans dat je de motor naar z'n grootje helpt.

“Als je gaat forceren, kun je de motor beschadigen. En die schade valt meestal niet onder de garantie”, maakt De Kreek duidelijk.

Waarom kun je een vastgevroren rolluik beter laten zitten?

Het ijs zit meestal in de geleiders, de rails aan weerszijden van het raam of de deur. Ook de rubberen onderlat kan aan de vensterbank vastvriezen en scheurt dan af als je het rolluik omhoog trekt, schrijft de Belgische zonweringfabrikant Dura-Sol

Hoe krijg je een bevroren rolluik toch los?

Moet de auto uit de garage of wil je daglicht in huis? Een wondermiddel bestaat niet, zegt De Kreek, maar deze drie dingen kunnen helpen.

Een föhn. “Pak een föhn met een verlengsnoer”, zegt De Kreek. Richt de warme lucht op de geleiders aan de zijkant, waar het rolluik meestal vastzit. Veeg het smeltwater weg, anders bevriest het opnieuw. Lauw water, geen kokend. Giet kleine beetjes op de bevroren plekken en probeer daarna voorzichtig of het rolluik beweegt. “Als het water te heet is, beschadig je het materiaal van de rolluiken”, zegt De Kreek. Volgens Dura-Sol kan de coating barsten door de plotselinge hitte. Dep alles daarna droog. Ontdooispray voor de autoruit. Die bus, die je ook nodig hebt als je weerapp nog 2 graden aangeeft, werkt ook bij rolluiken. “Check eerst goed waar het ijs zit”, zegt De Kreek. Meestal is dat in de geleiders. Spray alleen daar en veeg de resten daarna af.

Gaat je rolluik automatisch open? Zet de tijdklok uit

Gaat je rolluik op een vaste tijd, via een app of met een zonnesensor omhoog? Dura-Sol raadt aan om bij voorspelde vorst of ijzel de tijdklokken, sensoren en slimme scenario’s uit te zetten. Op een koude, zonnige ochtend probeert de motor anders een bevroren scherm op te halen.

De motor blijft dan trekken tot er iets breekt. - Dura-Sol, zonweringfabrikant

Zit het rolluik dicht? Dan doet het nog steeds zijn werk

“Veel mensen gebruiken rolluiken niet alleen als zonwering, maar ook als extra isolatie. En zolang ze dichtzitten, werkt dat”, zegt De Kreek.

Hij raadt aan om bij vorst vooraf te kiezen of je de rolluiken open of dicht wilt hebben. “Laat dat gewoon een paar dagen zo.”

Hoe voorkom je dat je rolluik vastvriest?

Vocht in de geleiders is meestal de boosdoener, zegt De Kreek. Vuil, bladeren en stof houden water vast, dat bij vorst bevriest.

Je rolluiken goed schoonhouden is het beste wat je kunt doen om te voorkomen dat ze vastlopen. - Finn de Kreek, mede-oprichter ZonProf

Dura-Sol adviseert twee keer per jaar onderhoud:

Haal bladeren, stof en zand uit de kast en de geleiders, met een zachte borstel of een stofzuiger.

Was het rolluik met lauw water en pH-neutrale zeep. Een hogedrukreiniger beschadigt de beschermlaag.

Veeg de onderlat en de vensterbank eronder schoon, zodat daar geen water blijft staan.

Behandel de binnenkant van de geleiders met een droog smeermiddel op basis van PTFE of een siliconenspray zonder vet. Olie of kruipolie trekt juist vuil aan, dat in de winter een kleverige, bevroren massa wordt.

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