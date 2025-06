Airbus ziet wereldwijde luchtvaartvloot verdubbelen in 2044

PARIJS (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Europese vliegtuigbouwer Airbus verwacht dat de wereldwijde luchtvaartvloot in 2044 zal verdubbelen naar meer dan 49.000 vliegtuigen. Volgens Airbus komt die groei vooral door India en andere opkomende economieën in Azië. Ook in het Midden-Oosten wordt flinke groei van het vliegverkeer verwacht.

Om aan die groei te kunnen voldoen en om oudere toestellen te vervangen, zijn volgens Airbus de komende twintig jaar meer dan 40.000 nieuwe verkeersvliegtuigen nodig. Airbus denkt dat het wereldwijde passagiersverkeer over de lange termijn jaarlijks met 3,6 procent zal toenemen. Dat komt bijvoorbeeld door groei van middenklassehuishoudens die vaker gaan vliegen, waaronder dus in India dat meer dan 1,4 miljard inwoners telt.