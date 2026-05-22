Bedrijven positief over loonkloofwet, zorgen over uitvoerbaarheid

DEN HAAG (ANP) - Bedrijven zijn positief over het doel van het wetsvoorstel dat voor meer loontransparantie moet zorgen, maar waken tegelijkertijd voor de administratieve lasten daarvan. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP.

Accountantskantoor PwC wijst erop dat die transparantie gepaard moet gaan met duiding. "Uitkomsten kunnen niet altijd zwart-wit worden geïnterpreteerd, verschillen kunnen soms verklaarbaar of gerechtvaardigd zijn." Luchtvaartmaatschappij KLM verwacht dat de behoefte aan meer transparantie per medewerker zal verschillen.

Werknemers moeten vanaf 2027 meer inzicht krijgen in de loonverschillen tussen mannen en vrouwen op de eigen werkvloer, staat in een wetsvoorstel dat minister Hans Vijlbrief van Sociale Zaken donderdag indiende. Daarnaast moeten bedrijven met meer dan honderd werknemers regelmatig rapporteren wat de loonverschillen zijn.

Jumbo en Fastned staan, net als PwC en KLM, welwillend tegenover het doel van de wet. "Gebrek aan transparantie over dit onderwerp zorgt vaak voor onduidelijkheid of onvrede", zegt een woordvoerder van het snellaadbedrijf. De rapportages moeten "niet te ingewikkeld" worden, vindt Fastned. "Anders kost het bedrijven onnodig veel tijd." De supermarktketen en luchtvaartmaatschappij noemen het belangrijk dat er voldoende oog is voor de extra regeldruk en de administratieve belasting van bedrijven.

Accountantskantoor KPMG wijst op het belang van het waarborgen van privacy. "Het is belangrijk dat we de privacy van iedereen goed beschermen", stelt HR-directeur Janneke Gökemeijer. In het wetsvoorstel wordt niet uitgesloten dat de nieuwe wet ertoe kan leiden dat het loon van individuele werknemers bekend wordt bij collega's.