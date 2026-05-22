Jongen kort ontvoerd in Amsterdam, drie mannen aangehouden

door anp
vrijdag, 22 mei 2026 om 13:24
AMSTERDAM (ANP) - Een jongen is vrijdagochtend in Amsterdam korte tijd ontvoerd door drie mannen, meldt de politie. Na een achtervolging door agenten is hij bevrijd en zijn de drie mannen aangehouden. De leeftijd van de jongen is niet bekendgemaakt.
De politie kreeg rond 08.50 uur meerdere meldingen dat een jongen op de Zeeburgerdijk, in de oostelijke wijk Zeeburg, tegen zijn wil in een auto werd gesleurd. Agenten zagen de auto vervolgens op de A10 richting Amsterdam-Noord en reden die klem. Dat gebeurde ter hoogte van de afslag S115 Durgerdam. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank.
De drie mannen zijn meegenomen en zitten vast op verdenking van vrijheidsberoving en mishandeling. Ze zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact met hun advocaat hebben.
De recherche en Forensische Opsporing doen onderzoek en hopen informatie te ontvangen. Dat kan van getuigen zijn, of van camera's of dashcams die hebben gefilmd vlak voor of tijdens het incident.
