Groen gas gaat huishouden circa 15 euro per jaar extra kosten

Samenleving
door anp
vrijdag, 22 mei 2026 om 13:14
DEN HAAG (ANP) - De verplichte bijmenging van groen gas gaat huishoudens naar schatting 15 euro per jaar extra kosten op hun energierekening. Dat heeft klimaat- en energieminister Stientje van Veldhoven gezegd na afloop van de ministerraad. De D66-bewindsvrouw heeft het langverwachte wetsvoorstel voor de bijmengverplichting naar de Tweede Kamer gestuurd.
Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, moeten gasleveranciers in eerste instantie 4 procent groen gas bijmengen. Dat kan bijvoorbeeld worden geproduceerd uit afval of overtollige mest. Van Veldhoven erkent dat deze verduurzamingsmaatregel geld kost, maar dat blijft volgens haar dus beperkt tot iets meer dan een euro per maand.
"We houden die kosten natuurlijk goed in de gaten", verzekert Van Veldhoven. "De energieprijzen zijn al heel hoog. Tegelijkertijd is het ook belangrijk dat we deze ontwikkeling in gang zetten."
