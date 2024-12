Bedrijven rond serie Squid Game kelderen op Zuid-Koreaanse beurs

SEOUL (ANP/BLOOMBERG) - Op de Zuid-Koreaanse beurs zijn bedrijven die zijn gerelateerd aan de populaire Netflix-serie Squid Game hard onderuitgegaan. Beleggers zetten de aandelen vrijdag flink lager uit vrees dat het nieuwe seizoen van Squid Game niet aan de torenhoge verwachtingen kan voldoen.

Artist United, een filmdistributeur en marketingbedrijf waarvan Squid Game-hoofdrolspeler Lee Jung-jae de grootste aandeelhouder is, kelderde vrijdag 30 procent. Wysiwyg Studios, een andere investeerder in Artist United, leverde een kwart aan beurswaarde in, terwijl Dexter Studios, een Koreaanse partner van Netflix, 24 procent in waarde verloor.

In de Zuid-Koreaanse serie Squid Game moeten honderden mensen in spelletjes strijden voor een enorm geldbedrag. Wie afvalt of een spel niet voltooit, wordt gedood. Het tweede seizoen ging deze week, drie jaar na het slot van het eerste seizoen, van start. Speler 456 (Lee Jung-jae), die het spel heeft gewonnen, heeft zich voorgenomen zijn leven te wijden aan het vinden van de geheime spellocatie en het ten gronde richten van de gemaskerde mannen achter het ondergrondse spellenlabyrint.

Het eerste seizoen was een groot succes en de serie was een tijd een van de best bekeken titels op Netflix. Daarom waren de verwachtingen voor het tweede seizoen hooggespannen. Maar niet alle recensies zijn lovend. "Dit seizoen van Squid Game hint naar grotere ambities, maar doet weinig om die na te streven", heeft The New York Times bijvoorbeeld geschreven in een recensie, eraan toevoegend dat het verhaal "stagneert".