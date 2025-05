Bedrijven Rotterdamse haven bezorgd om leveringszekerheid stroom

ROTTERDAM (ANP) - Bedrijven in de Rotterdamse haven maken zich zorgen over de leveringszekerheid van elektriciteit. Ze vrezen dat de situatie nog ernstiger is dan netbeheerder TenneT donderdag in een rapport schetste. "Op basis van de TenneT-monitor en wat wij horen van leden verwachten we dat de situatie al veel eerder dan 2030 zeer kwetsbaar wordt als we nu niet in actie komen", zegt Deltalinqs, de ondernemersorganisatie voor de bedrijven in de haven.

TenneT stelde dat het nog onzeker is of er na 2030 altijd genoeg stroom kan worden geleverd. De netbeheerder waarschuwde hier eerder ook al voor, omdat de vraag naar stroom toeneemt, traditionele stroomopwekking verdwijnt en hernieuwbare energiebronnen niet altijd constant stroom produceren.

Maar volgens Deltalinqs heeft TenneT niet onderzocht of het bedrijfseconomisch interessant is om centrales open te houden. De ondernemersorganisatie denkt dat meerdere energiecentrales al eerder dreigen te sluiten als er geen maatregelen worden genomen.