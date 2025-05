Geweld bij pro-Palestijns protest in Berlijn

BERLIJN (ANP/DPA) - Een pro-Palestijns protest in Berlijn is uitgemond in geweld tussen de betogers en de politie. De politie roept de aanwezigen op om te vertrekken en heeft volgens Duitse media al twintig tot dertig aanhoudingen verricht. Er waren ruim duizend demonstranten.

Betogers gooiden in het stadsdeel Kreuzberg blikjes en andere dingen naar de politie en bespoten de agenten met rode verf. De politie zegt dat ook flessen en een steen werden gegooid. Er zou één agent gewond geraakt zijn.

Op beelden is te zien dat betogers weggeduwd en geslagen worden door de politie. Volgens persbureau dpa zijn twintig aanhoudingen verricht, de nieuwssite Berliner Zeitung meldt dertig arrestaties.

Rond 20.00 uur stond volgens de politie een bus met luidsprekers bij de betoging om aan te kondigen dat het protest is ontbonden omdat er "meerdere ernstige misdaden" zijn gepleegd. Er was ook zeker één waterkanon aanwezig, al is dat voor zover bekend niet ingezet.