Bedrijven willen politieke actie tegen goedkope Chinese kleding

DEN HAAG (ANP) - Een groep Nederlandse bedrijven en organisaties wil maatregelen tegen de verkoop van goedkope Chinese kleding in ons land. Volgens een brief van onder meer webwinkelvereniging Thuiswinkel.org, winkelketen Zeeman en branchevereniging Kringloop Nederland voldoet deze kleding vaak niet aan Europese veiligheidsnormen en is deze bovendien niet goed recyclebaar.

MVO Nederland, een netwerk van duurzame bedrijven, en Thuiswinkel.org schreven de brief met steun van veertig textielbedrijven in aanloop naar een debat dinsdag in de Tweede Kamer. Eerder werd een motie van Geert Gabriëls (GroenLinks-PvdA) om de opmars van 'ultra fast fashion' af te remmen verworpen.

"Nu niet kiezen voor een rem op ultra fast fashion is ook kiezen", zegt MVO Nederland. "Het is een keuze voor nog meer faillissementen in de circulaire textielbranche, voor nog meer kleding in verbrandingsovens en voor nog meer oneerlijke concurrentie."