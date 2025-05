Herstel op Europese beurzen na uitstel EU-heffingen Trump

AMSTERDAM (ANP) - De Europese aandelenbeurzen hebben zich maandag grotendeels hersteld van de verliesbeurt op vrijdag. Beleggers waren opgelucht dat de Amerikaanse importheffingen op Europese goederen werden uitgesteld. De beurzen gingen vrijdag nog omlaag doordat de Amerikaanse president Donald Trump had gedreigd vanaf 1 juni een tarief van 50 procent in te voeren op goederen uit de Europese Unie.

Trump vond dat de onderhandelingen met de EU niet opschoten. Maar na een telefoongesprek met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie zei Trump toch vast te houden aan de eerdere deadline van 9 juli.

De AEX-index in Amsterdam sloot 0,8 procent hoger op 924,88 punten. Vrijdag verloor de hoofdgraadmeter nog 1 procent. De MidKap ging 1,3 procent omhoog tot 874,89 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs boekten winsten tot 1,7 procent, na verliezen tot 1,7 procent op vrijdag. In Londen hebben beleggers een vrije dag. Ook Wall Street houdt de deuren gesloten vanwege Memorial Day.