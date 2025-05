Altmaier schakelt als vierde geplaatste Fritz uit in Parijs

PARIJS (ANP) - De Duitse tennisser Daniel Altmaier heeft voor een grote verrassing gezorgd in de eerste ronde van Roland Garros. De nummer 66 van de wereldranglijst won van de als vierde geplaatste Amerikaan Taylor Fritz: 7-5 3-6 6-3 6-1.

Altmaier speelde sterk en gevarieerd op Court Simonne Mathieu. Hij liet de finalist van de US Open niet in zijn spel komen. De Duitser versloeg twee jaar geleden Jannik Sinner op Roland Garros, maar kwam nooit verder dan de achtste finales in Parijs.

"Ik wist dat het spel van Fritz mij wel zou liggen", zei Altmaier. "Ik weet ook dat ik hier in fysiek opzicht met iedere speler mee kan."