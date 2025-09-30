Bedrijvigheid industrie China krimpt voor zesde maand op rij

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - De bedrijvigheid in de omvangrijke industrie van China is ook in september gekrompen, aldus cijfers van het Chinese statistiekbureau. Daarmee is nu sprake van zes maanden met krimp van de industriële bedrijvigheid in de tweede economie van de wereld.

Volgens het statistiekbureau kwam de zogeheten inkoopmanagersindex voor de industrie uit op een stand van 49,8, tegen 49,4 in augustus. Bij een niveau van 50 of meer is er sprake van groei van de industriële activiteit, daaronder gaat het om krimp. De periode van zes maanden met krimp op rij is de langste die sinds 2019 is gemeten.

De Chinese industrie heeft al langere tijd te maken met een zwakkere binnenlandse vraag, onder meer door de vastgoedcrisis in het land. Verder kampt China met de wereldwijde handelsonrust door de Amerikaanse importheffingen van president Donald Trump, wat de export onder druk zet. De Chinese overheid heeft verschillende maatregelen genomen om de economie te stimuleren.