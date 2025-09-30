Klusketen Hornbach boekt lagere winst door gestegen loonkosten

BORNHEIM (ANP) - Doe-het-zelfwinkelketen Hornbach is in het afgelopen kwartaal verder gegroeid, maar heeft een lagere winst geboekt. Volgens het ook in Nederland actieve concern bezochten klanten de winkels vaker dan in dezelfde periode vorig jaar. Maar gestegen loonkosten zorgden voor een lagere winst.

De van oorsprong Duitse keten van kluswinkels behaalde in de juni, juli en augustus een omzet van bijna 1,7 miljard euro, 3 procent meer dan een jaar eerder. Voor het grootste deel was dat te danken aan een grotere toestroom van klanten, naast de opening van nieuwe vestigingen.

De nettowinst van de bouwmarktengroep daalde ruim 15 procent tot 68,4 miljoen euro. Dit had onder andere te maken met "inflatiegerelateerde salarisaanpassingen". Daarnaast liepen de loonkosten op doordat Hornbach meer personeel had aangenomen voor de opening van nieuwe winkels.

In Nederland wonnen de twintig winkels van Hornbach marktaandeel, stelt directeur Evert de Goede van Hornbach Nederland.