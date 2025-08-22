ECONOMIE
Belastingdienst in beroep tegen uitspraak rond bijtelling in 2020

Economie
door anp
vrijdag, 22 augustus 2025 om 14:11
DEN HAAG (ANP) - De Belastingdienst is in beroep gegaan tegen de uitspraak rond een bijtellingsverhoging in 2020. De rechter oordeelde vorige maand dat een leaserijder honderden euro's te veel had betaald, maar daar is de overheidsinstelling het niet mee eens. Het is nog niet duidelijk wanneer het beroep dient.
De betreffende leaserijder had zijn auto in 2019 besteld, maar die kreeg hij pas in 2020. De man meende recht te hebben op het lagere bijtellingstarief dat in 2019 gold. Hij zei een andere keuze te hebben gemaakt als hij ten tijde van de bestelling had geweten dat de bijtelling in 2020 verhoogd zou worden. Volgens de Belastingdienst moest wel het hogere bijtellingspercentage betaald worden. De rechter gaf de leaserijder gelijk.
Leasemaatschappij Ayvens schatte eerder op basis van eigen data dat de uitspraak mogelijk gevolgen heeft voor 2000 mensen die in 2020 in dezelfde situatie zaten. De schade per leaserijder zou ongeveer 100 euro netto per maand bedragen.
