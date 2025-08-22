Franse livestreamer overleed niet door mishandeling

NICE (ANP/RTR) - Een Franse livestreamer die stierf na dagenlange vernedering en mishandeling tijdens een uitzending, is volgens de Franse justitie niet overleden door opgelopen letsel of door toedoen van een dader. De dood van de 46-jarige Raphael Graven, online bekend als Jean Pormanove, was wereldwijd nieuws.

Hij overleed maandag in een pand in een dorp bij Nice tijdens een uitzending op het streamingplatform Kick.

Volgens justitie in Nice heeft de autopsie geen sporen van traumatisch letsel opgeleverd die de dood kunnen verklaren. De waarschijnlijke doodsoorzaak moet daarom medisch of toxicologisch van aard zijn. Graven leed aan hartkwalen en werd behandeld voor een schildklieraandoening.

Clara Chappaz, toegevoegd minister voor digitale transitie en telecommunicatie, zei dat de "Wild Westvideo" het land schokt. Ze verweet de Australische onderneming Kick na te laten controle uit te oefenen om zoiets te voorkomen. Volgens haar zei Graven tijdens de opnames dat hij wilde ophouden.