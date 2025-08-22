ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Franse livestreamer overleed niet door mishandeling

Samenleving
door anp
vrijdag, 22 augustus 2025 om 13:53
anp220825125 1
NICE (ANP/RTR) - Een Franse livestreamer die stierf na dagenlange vernedering en mishandeling tijdens een uitzending, is volgens de Franse justitie niet overleden door opgelopen letsel of door toedoen van een dader. De dood van de 46-jarige Raphael Graven, online bekend als Jean Pormanove, was wereldwijd nieuws.
Hij overleed maandag in een pand in een dorp bij Nice tijdens een uitzending op het streamingplatform Kick.
Volgens justitie in Nice heeft de autopsie geen sporen van traumatisch letsel opgeleverd die de dood kunnen verklaren. De waarschijnlijke doodsoorzaak moet daarom medisch of toxicologisch van aard zijn. Graven leed aan hartkwalen en werd behandeld voor een schildklieraandoening.
Clara Chappaz, toegevoegd minister voor digitale transitie en telecommunicatie, zei dat de "Wild Westvideo" het land schokt. Ze verweet de Australische onderneming Kick na te laten controle uit te oefenen om zoiets te voorkomen. Volgens haar zei Graven tijdens de opnames dat hij wilde ophouden.
Vorig artikel

Klanten failliete Paardekooper zoeken nieuw verpakkingsbedrijf

Volgend artikel

Belastingdienst in beroep tegen uitspraak rond bijtelling in 2020

POPULAIR NIEUWS

depositphotos_126319584-stock-photo-crooked-teeth-man-face

4 rare signalen dat je ouder wordt

ANP-530470131

5 manieren waarop we ons zelf iedere dag een beetje dommer maken

anp210825158 1

Omgebrachte Lisa sloeg tevergeefs zelf alarm bij 112 toen ze werd gevolgd

ANP-533806490

Man van 22 aangehouden voor zedendelict Weesperzijde in Amsterdam, mogelijk zelfde daders als in Abcoude

190197380_l

Man randt 15-jarig meisje aan tijdens vlucht van Swiss Air

Schermafbeelding 2025-08-21 222922

B&B Vol liefde: Renate verklapt hoeveel ze is aangekomen en Renske blijkt een topactrice