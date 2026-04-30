Belastingdienst: ruim 10 miljoen aangiftes binnen op dag deadline

DEN HAAG (ANP) - De Belastingdienst heeft inmiddels 10,2 miljoen belastingaangiftes binnen, vlak voor het aflopen van de aangiftetermijn. Mensen kunnen tot middernacht aangifte doen voor de inkomstenbelasting. "Met het aflopen van de aangiftetermijn is het traditioneel druk bij de Belastingdienst", meldt de fiscus, die ziet dat sommige mensen wederom op het laatste moment nog snel hun aangifte indienen.

In totaal verstuurde de Belastingdienst dit jaar ruim 9,4 miljoen uitnodigingen om belastingaangifte te doen. Het aantal gedane aangiftes overtreft daarmee nu al het aantal uitnodigingen. Dat komt doordat ook mensen zonder uitnodiging vrijwillig aangifte kunnen doen.

"Op dit moment is nog niet exact bekend hoeveel mensen die verplicht zijn om aangifte te doen hun aangifte nog niet hebben ingediend", laat de fiscus weten. "Wie een uitnodiging heeft ontvangen en vandaag de aangifte niet redt, kan alsnog uitstel aanvragen." Daarmee krijgen mensen tot 1 september de tijd om aangifte te doen.