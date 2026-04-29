Waarom die avondsnack zo’n impact heeft op je gewicht

Elke avondsnack tikt dubbel aan: hij levert extra calorieën én verstoort processen in je brein en biologische klok die vetopslag en slaap regelen.
Wie ’s avonds “nog even wat” pakt,
kiest zelden voor een appel, maar voor chips, chocolade of nootjes: klein in volume, groot in calorieën. Uit onderzoek van het Nederlands Herseninstituut blijkt dat laat snacken microglia in de hersenen uit balans brengt, waardoor je lichaam energie sneller opslaat als vet
. Daar komt bij dat je biologische klok het lichaam ’s avonds juist in ruststand zet, mét een lagere verbranding tot gevolg.
Reken maar uit: 300 extra calorieën per avond is op papier bijna een kilo vet in zo’n drie weken. Draai je dat om en schrap je die late snack, dan kan dat oplopen tot enkele kilo’s gewichtsverlies per maand, zeker als je er een gewoonte van maakt.
De vicieuze cirkel van slecht slapen
Een suikerrijke
snack vlak voor bedtijd maakt inslapen moeilijker en de slaap oppervlakkiger. De volgende dag ben je vermoeider, heb je méér trek en grijp je opnieuw sneller naar calorierijk comfortfood – precies de cirkel waarin veel mensen vastzitten.
Zo doorbreek je het patroon
Praktisch begint het bij één duidelijke grens: eet niets meer in het laatste uur voor je gaat slapen
. Heb je écht honger omdat je vroeg dineerde, kies dan voor iets lichts en hartigs, zoals wat rauwkost met hummus of een klein bordje crackers met een eiwitrijke spread, en serveer het op een bord dat je bewust leeg eet.