Dit is de gemiddelde leeftijd waarop Nederlanders met pensioen gaan

De pensioenleeftijd in Nederland kruipt opnieuw omhoog. Gemiddeld stoppen werknemers tegenwoordig pas met werken als ze 66 jaar en vier maanden zijn. Zelfstandigen blijven nog langer actief en beëindigen hun loopbaan vaak pas rond hun zeventigste.

In 2025 lag het moment van pensionering voor werknemers ongeveer tweeënhalve maand later dan in het jaar ervoor. In totaal namen dat jaar meer dan 100.000 mensen afscheid van hun werkzame leven.

Pensioenleeftijd al jaren in de lift

Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek zit de pensioenleeftijd al lange tijd in de lift. Ter vergelijking: in 2004 lag die nog op 60 jaar en negen maanden, nu dus ruim 5 jaar later. Een belangrijke verklaring is dat de AOW-leeftijd in de loop der jaren is verhoogd. Toch blijft eerder stoppen met werken in sommige gevallen mogelijk.

Daarnaast speelt mee dat minder mensen vóór de AOW-leeftijd afhaken. In 2025 ging nog 40 procent van de werknemers vóór hun 67e met pensioen, tegenover 46 procent een jaar eerder. De officiële AOW-leeftijd bleef in beide jaren gelijk op 67 jaar.

Zelfstandigen en vrouwen vallen op

Zelfstandigen worden in deze werknemerscijfers niet meegenomen, maar hun pensioenleeftijd ligt gemiddeld duidelijk hoger. In 2023 – het meest recente jaar met cijfers – stopten zij gemiddeld pas op 68 jaar en negen maanden. Daarmee werkten zij bijna drie jaar langer door dan werknemers.

Een andere opvallende ontwikkeling is de groei van het aantal vrouwen dat met pensioen gaat. In 2025 bestond 45 procent van de nieuwe gepensioneerden uit vrouwen, terwijl dat aandeel aan het begin van deze eeuw nog 28 procent was. Die stijging hangt samen met het feit dat steeds meer vrouwen deelnemen aan het arbeidsproces. Vrouwen stoppen gemiddeld iets eerder dan mannen: ongeveer vijf maanden verschil.

AOW-leeftijd en toekomst

De AOW-leeftijd staat momenteel op 67 jaar. Dat is een flinke stijging ten opzichte van de periode vóór 2011, toen mensen nog op hun 65e recht kregen op AOW. In de toekomst kan die leeftijd verder oplopen, mogelijk zelfs richting de 70 jaar.

De reden ligt in beleidskeuzes. In 2019 werd afgesproken dat de AOW minder snel zou meestijgen met de levensverwachting. Het huidige kabinet heeft die koppeling echter weer strakker gemaakt, waardoor een hogere levensverwachting direct kan leiden tot een latere pensioenleeftijd.

Voor mensen die al met pensioen zijn, begon 2026 gunstig. Hun uitkeringen zijn verhoogd en bij sommige fondsen zelfs aanzienlijk. Dit geldt onder meer voor deelnemers van 24 pensioenfondsen die begin dit jaar zijn overgestapt op het vernieuwde pensioenstelsel.