Belastingdienst verwacht drukke eerste dag aangifteseizoen

DEN HAAG (ANP) - Ruim 9,6 miljoen mensen hebben de afgelopen weken van de Belastingdienst een blauwe envelop ontvangen met de oproep aangifte inkomstenbelasting over 2025 te doen. Vanaf 1 maart moeten 7,1 miljoen particulieren en 2,5 miljoen ondernemers belastingaangifte doen. Dat kan tot 1 mei.

Dat is opnieuw meer dan een jaar eerder. Vorig jaar kregen 9,4 miljoen mensen een brief van de Belastingdienst, 6,9 miljoen particulieren en 2,5 miljoen ondernemers. De dienst kan niet één reden aanwijzen waarom het aantal uitnodigingen om aangifte te doen toeneemt.

Mensen die geen uitnodiging hebben ontvangen, moeten misschien wel belastingaangifte doen. "Dit kan bijvoorbeeld als iemand inkomsten heeft die nog niet bij de Belastingdienst bekend zijn", legt een woordvoerster uit. Aangifte doen is verplicht voor mensen die meer dan 57 euro belasting moeten betalen.

Hulp bij aangifte

De Belastingdienst weet dat het aan het begin van de aangifteperiode erg druk kan zijn. "Het kan gebeuren dat het maximum aantal gebruikers is ingelogd", laat een woordvoerster weten. Mensen die willen inloggen wordt aangeraden het op een later moment nogmaals te proberen. Vorig jaar werden er ruim 706.000 aangiften gedaan op de eerste dag.

Wie voor 1 april aangifte doet, krijgt uiterlijk 1 juli te horen of er geld terugkomt of moet worden betaald. Vlak voor 1 april en voor 1 mei verwacht de Belastingdienst ook extra drukte.

Ook dit jaar helpt de Belastingdienst bij het doen van aangifte, dat gebeurt zowel fysiek als online. Vorig jaar werden ruim 51.000 afspraken gemaakt voor het krijgen van hulp bij de aangifte, zo'n 6800 meer dan een jaar eerder. Het merendeel van de hulp werd fysiek verleend, onder andere in de rondrijdende Belastingdienst-bus.