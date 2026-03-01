Iraanse Revolutionaire Garde kondigt wraak aan na dood Khamenei

TEHERAN (ANP/DPA) - De Revolutionaire Garde van Iran heeft wraak aangekondigd voor de dood van het staatshoofd en religieus leider ayatollah Khamenei. "De moordenaars van de imam van de natie zullen niet ontsnappen aan een harde, beslissende en afschrikwekkende straf", aldus een verklaring van de elite-eenheid van Iran.

De Revolutionaire Garde, het Iraanse elitekorps, is "vastberaden interne en externe samenzweringen tegen te gaan" en de agressors "met een afschrikwekkend en exemplarisch antwoord te straffen".

In de verklaring roept de Garde alle delen van de samenleving op om deel te nemen aan de landsverdediging en "solidariteit en nationale eenheid aan de wereld te tonen".