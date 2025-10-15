ECONOMIE
Beleggers: bedrijven moeten open zijn over risico's en AI-gebruik

Economie
door anp
woensdag, 15 oktober 2025 om 15:00
anp151025127 1
DEN HAAG (ANP) - Beursgenoteerde bedrijven moeten in hun komende jaarverslagen transparant zijn over de gevolgen van geopolitieke spanningen en macro-economische risico's, zoals verstoringen in handelsketens, cyberdreigingen en economische onzekerheden. Eumedion, een belangenbehartiger van institutionele beleggers, heeft alle grote Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen een brief met deze oproep gestuurd.
"Het is essentieel dat ondernemingen laten zien hoe zij deze risico's identificeren, beheersen en beperken, zodat beleggers goed onderbouwde langetermijnbeslissingen kunnen nemen", beargumenteert Eumedion.
De belangenorganisatie wil dat beursgenoteerde bedrijven ook open zijn over onder meer hun strategie rond het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) en de technologie verantwoord gebruiken. Eumedion wil dat bedrijven duidelijk melden wat de kansen en risico's van AI voor hun bedrijf zijn.
