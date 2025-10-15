IMF: wereldwijde staatsschuld gaat naar hoogste niveau sinds 1948

WASHINGTON (ANP) - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) waarschuwt dat de staatschulden wereldwijd hard oplopen. In het huidige tempo stijgt de wereldwijde publieke schuld in 2029 tot meer dan de omvang van de complete wereldeconomie, heeft het fonds woensdag uitgerekend. Dit zou het hoogste niveau sinds 1948 betekenen en de schuld blijft daarna waarschijnlijk verder oplopen.

Landen hebben volgens het IMF de neiging veel meer geld uit te geven dan ze aan belastinginkomsten binnenkrijgen. Dat brengt grote risico's met zich mee voor de financiële stabiliteit. Overheden met een hoge schuld zijn ook veel geld kwijt aan rentebetalingen. Niet alle landen kunnen zich dat veroorloven. Daarom stuurt het fonds opnieuw een brede oproep uit aan landen om hun overheidsfinanciën op orde te brengen en buffers op te bouwen.