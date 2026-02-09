Beleggers duiken massaal op Alphabet-obligaties om AI-plannen

MOUNTAIN VIEW (ANP) - Alphabet, het moederbedrijf van Google, gaat naar verwachting ongeveer 20 miljard dollar ophalen met de uitgifte van obligaties. De belangstelling van beleggers was zo groot dat er voor meer dan 100 miljard dollar werd ingeschreven, zeggen bronnen tegen persbureau Bloomberg. Zo'n enorme belangstelling voor een bedrijfslening komt zelden voor.

Aanvankelijk mikte Alphabet op het ophalen van 15 miljard dollar. De grote belangstelling laat zien dat beleggers veel geld willen steken in bedrijven die profiteren van kunstmatige intelligentie. Vorige week haalde softwareconcern Oracle 25 miljard dollar op met een obligatielening, terwijl de vraag daar zelfs 129 miljard dollar was. Dat was een nieuw record.

Alphabet kondigde vorige week aan dat het dit jaar tot 185 miljard dollar wil investeren, meer dan in de afgelopen drie jaar bij elkaar. Het concern steekt vooral veel geld in het uitbreiden van AI-datacentra.