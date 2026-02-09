Spoorstaking in Spanje vroegtijdig beëindigd

MADRID (ANP/AFP) - De spoorstaking die vakbonden voor drie dagen in Spanje hadden afgekondigd, is na één dag voorbij. De regering en bonden hebben een akkoord bereikt over aanvullende veiligheids- en onderhoudsmaatregelen op het spoorwegennet.

De vakbonden hadden opgeroepen tot een staking op 9, 10 en 11 februari omdat de autoriteiten volgens hen waarschuwingen over de onderhoudstoestand van delen van het spoor negeren en te weinig investeren in het railnetwerk. In januari vonden kort na elkaar drie treinongelukken plaats. In de zuidelijke regio Andalusië klapten twee hogesnelheidstreinen op elkaar nadat enkele wagons van een van de treinen waren ontspoord. Daarbij vielen 46 doden en 120 gewonden, waarmee het een van de ernstigste treinongelukken is in Europa in deze eeuw.

"We hebben een mijlpaal bereikt in spoorveiligheid", zei een woordvoerder van de vakbond Semaf maandag. Hij verklaarde dat het akkoord van 25 punten onder meer extra investeringen garandeert in onderhoud.